Kas see äpp tõesti pohmelli ära hoiab, pole teada. Kindlasti on aga rakenduse kasutaja hommikul sellele tänulik, leiab Men’s Health.

Hydrate NOW on äärmiselt lihtne mobiilirakendus, mis töötab nii iPhone’il kui iPadil. Aga sisuliselt on see äpp joomispäeva planeerija, mis regulaarselt pommitab sind meeldetuletustega manustada natuke haa-kaks-ood.

„Ma tean, et on olemas palju hüdratsiooniäppe, aga tahtsin ise luua sellise, mis on mõeldud spetsiaalselt pohmelli ennetamiseks,“ sõnas 23-aastane kanadalasest arendaja Jacob Catalano. „Leidsin, et parim viis oleks saata sisuliselt tüütavas koguses provokatiivseid teateid, mis meenutavad sulle, et sa jooksid vett.“