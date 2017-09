Sisustamisel jäetakse koridorimööbel tavaliselt kõige viimaseks valikuks, mistõttu kiputakse sellele ka üsna vähe tähelepanu pöörama. Siiski tuleks ka koridor läbimõeldult kujundada, kuna funktsionaalsus on äärmiselt oluline. Milline võiks olla esikumööbel ja mida sellelt oodata?

Koridori on lausa kohustuslik valida mahukas garderoobikapp või mitu väikest kapikest. Nende mahutavusest oleneb ka kappide funktsionaalsus. Noorte perede puhul on tüüpiliseks veaks liialt väikese kapi valimine. Aja möödudes aga laste riiete ja jalatsite hulk suureneb, mistõttu ei ole koridoris enam üldse liikumis- ega hoiustamisruumi. Üheks lahenduseks on riputada kõikjale nagisid, kuid ka see ei ole kuigi esteetiline lahendus. Seetõttu tasubki endale valida suuremad garderoobikapid ja lisatarvikud.

Teiseks suureks mureks on jalatsite kena välimuse säilitamine. Sügisesel ajal on teed porised ja mustad ning jalatsid saavad sageli ka hirmus märjaks. Loomulikult on võimalik jalatseid 3-4 korda päevas vahetada, ent palju nutikam on endale soetada mugav jalatsite kuivataja.

Kindlasti tasub meeles pidada, et jalatsite kuivataja vajab elektrit, mistõttu tuleks sellele juba varakult mõelda. Lülita mugav seadeldis sisse ja kuivata oma niisked ja porised jalatsid kiirelt ja mugavalt.

Kummut on samuti oluline mööbliese, mille peale tihti mõelda ei osata. Külmal ajal kanname kindaid, salle, mütse, vihmavarjudest rääkimata, mistõttu tuleks ka neile aksessuaaridele koridoris oma kindel koht leida. Seetõttu ongi sahtlitega kummut äärmiselt mugavaks lahenduseks.

Kindlasti peaks igas esikus olema ka peegel, kuid teinekord ei ole esik selle jaoks piisavalt valgustatud. Kindlasti tasub esikut planeerides mõelda ka piisavale valgustusele, mis muudab esiku kasutamise mugavamaks ja õdusamaks. Ära ei tohiks unustada ka seinakontakte, mida mugav sirgendajate, föönide või teiste elektriliste seadmete tarbeks kasutada.

Külalistele mõeldes tasub ka riidenagid mugavasse ja käepärasesse kohta paigutada. Tasub meeles pidada, et mida rohkem kohti välisriiete riputamiseks on, seda korralikum esik välja näeb. Ära ei tohiks unustada ka põrandavaipa, sest nii suvel kui talvel tassime jalatsitega tohutult liiva tuppa ning me ei soovi ju põrandat sel moel ära kriipida.