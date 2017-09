Kui sa oled kunagi mõne luu murdnud, siis tead, et see on põrgulikult valus ja kindlasti mitte kõige meeldivam kogemus, kirjutab Maxim. Ja mõeldes käe- või jalaluu murdmise peale kujuta nüüd ette, kui vastik võiks olla murda oma peenis?

Jah, peenises õigupoolest ei ole tegelikult luud, aga seda on võimalik murda. Ja võib arvata, et see on tõesti märksa hirmsam kui käe poolekskaksamine.

Peenise murdumine kujutab seda, et su tunica albuginea’sse (valkjaskesta) rebitakse auk. See on osa riistast, mis vastutab erektsiooni eest. Sa kuuled plõksu või raksu, näed riista kiiresti lõtvumas ning võtmas sinise, punase ja lilla sügavamaid toone.