Koduseinad on kogu maja ühed olulisemad osad, mis loovad teatud atmosfääri ja annavad toale omase hingamise. Seinte viimistlusel on suur mõju sellele, kuidas ennast teatud ruumides tunneme. Tihti leiame end vastakuti küsimusega, millist seinaviimistlust kasutada. Tänasel päeval on toodete valik ääretult lai, mistõttu on endale sobiva materjali leidmine üsna keeruline. Järgnevalt toome välja kolm populaarset seina viimistlemise moodust, milleks on tapeetimine, värvimine ja seinte kangaga katmine.

Seinte värvimist eelistatakse üsna sageli. See on väga lihtne ning lisaks on võimalik värvitud seinu kombineerida erinevate tapeetidega. Kauplustes on väga lai valik erinevaid värve ja värvitoone, mistõttu leiad kahtlemata just endale sobiliku ning jääd kindlasti saavutatud tulemusega rahule.

Kas tead, mis on kõige vanem seinte kaunistamise viis? Selleks on tapeetimine. Nüüdisajal on saadaval väga laias valikus erineva mustri, värvi ja tekstuuriga tapeete. Siiani on kõige populaarsemaks tapeediks endiselt pabertapeet, kuid lisaks sellele on võimalik endale valida pestav, naturaalne, akrüül- või vinüültapeet. Laiast tootevalikust leiad kahtlemata ka just endale selle kõige õigema mudeli.

Üheks kõige põnevamaks seina kaunistamiseks võib aga hetkel pidada kangaga seinte katmist. See on üks modernsemaid viise seintele uus hingamine anda. Kangaga kaetud seinad annavad eriti eksklusiivse ja luksusliku lõpptulemuse. Seinakangaid on samuti laias valikus ning nende paigaldamine üsna lihtne. Ainsaks miinuseks võib antud seinaviimistluse puhul pidada selle üsna krõbedat hinda.

Seinte viimistluse valimine on väga keeruline, kuna valik on niivõrd lai. Teisalt sõltub palju ka isiklikust maitsest ning rahalistest võimalustest, mis mõlemad aitavad lõplikku otsust langetada. Kindlasti tasub silmas pidada, et investeerimine tasub ennast pikas perspektiivis kindlasti ära ning on seda väärt. Lõppude lõpuks annavad seinad toale selle viimase lihvi ning loovad seejuures ka meie meeleolu.