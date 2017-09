Paljudel on kodus traditsiooniline puidust põrand ning selle välja vahetamine tundub tõeliselt suure väljakutse ja sammuna. Mitte iga kord niivõrd rahalises kui harjumuslikus mõttes. Põrandakatteid on väga laias valikus. Tänapäevane tehnoloogia pakub erakordseid valikud nii neile, kes soovivad mugavaid kui ka neile, kes soovivad eksklusiivseid lahendusi.

Vaibad. Üha vähem leidub Eestis kodusid, kus kõik põrandad kaetud vaipkattega. Vaibad on rasked ning nende puhastamine üsna tülikas ja aeganõudev.

Puidust põrand. Nagu mainisime, on puidust põrand Eestis üks populaarsemaid põrandakattematerjale, kuna puidust põranda hind on üsna soodne ning hoolitsemine lihtne ja mugav. Puidust põrand on ka välimuselt väga kena ning sobib pea igasse interjööri.

Akrüülist põrandakatted. Akrüülist põrandakatted sobivad ideaalselt suurtesse majapidamistesse, kus soovitakse ühtlast ja tasast põrandapinda. Kõige enam kasutatakse antud põrandakatet tööstushoonetes, kuid selle soodsa hinna tõttu valivad paljud akrüülist põranda ka oma kodudesse.

Soojendusega põrand. See on innovatsioon, mis valitakse eelkõige väikestesse korteritesse. Kui soovid, et soojus jaotuks ühtlaselt, siis on antud põrandakatte tüüp sinu jaoks väga ideaalne lahendus. Seda erilist lahendust on võimalik paigaldada nii laminaadi kui hariliku puidust põranda alla.

Laminaatpõrandakate. Laminaat ei ole kõige esteetilisem valik, kuid tänasel päeval on nende valik ääretult lai. Seega leiab iga kasutaja just enda koju kõige paremini sobiva laminaatpõrandakatte. Kõrge kvaliteediga laminaat sarnaneb väga puitpõrandale. Tõsi, laminaat ei ole samavõrd vastupidav ning teenib meid veidi lühemat aega kui kvaliteetne puitpõrand.

Põrandakatete valik on tegelikkuses veelgi laiem. Seetõttu leiab ka kõige nõudlikuma maitsega kasutaja just endale kõige meelepärasema põrandakattematerjali.