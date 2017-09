Teatavasti sisaldavad tavalised 24 tunni toidupakid kolme toidukorda, mis on enamasti koostatud konservidest. Lisatud on natuke meeldivamat kraami magustoiduks, näpuotsaga maitseaineid ning tee- ja kohvipakid.

Kui sõduril on kõht tühi, siis läheb kaubaks kõik, mis ette antakse. Eriti puudutab see toidupakke, kuigi see ei pea ilmtingimata nii olema. Kaitse Kodu! proovis järele.

Kõhu saab täis küll, kuid erilist maitseelamust see ei paku. Peale selle kaaluvad toidupakid üksjagu, mis teeb nende pidevalt kaasas kandmise, näiteks pikemal rännakul või mõnel liikuvama iseloomuga maastikuõppusel, võrdlemisi tülikaks. Seetõttu otsustasimegi testida väiksemaid ja kergemaid alternatiive, millega on võimalik sõduri kõhtu täita.

Toidupakid

Kuigi kõik testis osalenud tootjad pakuvad väga mitmekesist menüüd, otsustasime testida toite, mida võib nimetada põhiroaks. Nende valmistamiseks läheb tarvis kuuma vett ja aega.

Tactical Foodpack

Tactical Foodpack’i toitude idee sai alguse sõjaväe eriüksuste vajadusest saada kerget ja kõrge toiteväärtusega toitu, mille juures pole unustatud maitsvust. Oluliseks teguriks on ka toidupakkide säilivus. Nii on nad loonud tootesarja, millel on pikk säilivusaeg, kuid millele ei ole lisatud säilitusaineid, maitsetugevdajaid ega -regulaatoreid.

Beef and Potato Pot

Veise-kartulipada on Tactical Foodpack´i tõlgendus Praha guljašist. Lisatud on köömneid, mis annavad toidule mõnusa lisanüansi. Eestimaine ja 100% naturaalne, ilma säilitus-ja lisaaineteta. Toode valmib kuuma veega 9 minutiga, külma veega 18 minutiga. Energiasisaldus 601 kcal portsjoni kohta.

Kaal 124 g

Pakendi mõõtmed: 170 x 220 mm

Adventure Food

Hollandlaste Adventure Food’ile panid aluse rännumehe Hans van der Meuleni isiklikud kogemused ekstreemsetes tingimustes, kus tavapärast toitu on võrdlemisi keeruline valmistada ja tarbida. Sellepärast ongi Adventure Food’i toidud just sellised, nagu need on.

Mince Beef Hotpot

Liharoog – loomaliha, roheline sibul, porgand ja küüslauk ürtidega puljongikastmes. Toidu valmistamiseks on vaja vaid vett ja vee soojendamiseks vajalikku varustust. Valik, mis teeb kaasavõetava toidukoguse oluliselt väiksemaks ja kergemaks, jätab seljakotti rohkem ruumi ja säästab kandja energiat. Energiasisaldus 600 kcal portsjoni kohta.

Kaal 132 g

Pakendi mõõtmed: 180 x 220 mm

MRE

Ameerika sõjaväes kasutatavad MRE’d (Meal, Ready-to-Eat – söömisvalmis roog) on sõduri individuaalne toidukord, mis mõeldud tarbimiseks välitingimustes. Arendati esmalt välja eriüksustele Vietnami sõja ajal ning võeti laiemalt kasutusse 1981. aastal.

Hash Brown Potatoes with Bacon

Sisuliselt on tegu praetud kartulitega, mis on väga väikesteks tükkideks lõigatud. Ameerikas on tegemist populaarse hommikusöögiga, kuid arvestades toidu tummisust, võib seda täitsa vabalt tarbida ka pearoana.

Energiasisaldus: 230 kcal portsjoni kohta.

Kaal: 227 g

Pakendi mõõtmed: 100 x 200 mm

Test

Toite hindasid kolm eri taustaga vabatahtlikku, kelle ülesanne oli vastavalt oma maitse-eelistustele parim toode välja valida. Testijateks olid Tallinnas asuva restorani Dominic peakokk Allar, mitmetel militaarsportlike võistluste kogemusega Põrgupõhja retke peakorraldaja Martin ning kommunikatsiooninõunikuna töötav Karin.

Et tulemus oleks võimalikult objektiivne, hindasid testijad toite viies kategoorias. Lisaks tavapärastele kriteeriumitele, nagu lõhn, maitse, konsistents ja välimus, andsid nad hinnangu roogade valmistamisajale ja mugavusele, sest välitingimustes võivad just need saada määravaks, millist rooga valmistama asutakse ja millist mitte.

Toite hinnati viie punkti skaalal, kus viis tähendas kõige paremat ja null kõige kehvemat tulemust. Etteruttavalt võib öelda, et kõige madalamat hinnet ei pälvinud ükski roog, kuid maksimumi said nendest mitmed. See selgitab mõneti ka tihedat rebimist esimeste vahel.

Tulemus

Testi võitis kodumaine tootja Tactical Foodpack napi eduga ameeriklaste MRE ees. Kolmandale kohale jõudis Adventure Foodi pajaroog, mis jäi kahest esimesest maha juba arvestataval määral.

Tactical Foodpack’i Beef and Potato Pot võitis testijate südamed oma naturaalse maitse, isuäratava lõhna ja hea välimusega. Testitud roogade hulgast oli see üks vähestest, mis meenutas kodus valmistatud einet. Peale selle on Tactical Foodpack’i toit ka kõige toitvam.

Väga palju kehvem ei olnud ka meie üle-ookeani-liitlaste MRE Hash Brown Potatoes with Bacon, mis pälvis kiidusõnu tänu mõnusale peekonimaitsele. Samas tõi üks hindaja välja, et just intensiivse maitse tõttu ta seda toitu väga palju süüa ei tahaks, see võib ühel hetkel lihtsalt vastu hakata.

Kuigi testitud MRE’l puudus kasutusjuhend, saime lihtsat loogikat kasutades toidu soojaks küll. Rohkem aega ja tööd see ei nõudnud, mistõttu natuke erinev valmistamisviis lõpphinnangut ei mõjutanud.