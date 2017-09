Mida naine seksides tegelikult tahab? Mehed üle maailma on mingil eluhetkel selle küsimuse kallal juurelnud. Indiana ülikooli Kinsey instituudi teadlased on ilmselt vastuse leidnud.

See pole esimene kord, kui teadus on kinnitanud läheduse ja eriti just kaisutamise tähtsust. Tegelikult näitas Kanada seksiinfo ja –hariduse nõukogu uuring, et naiste jaoks on seksijärgne kaisusolemine naudingu jaoks täpselt sama oluline kui eelmäng. Teadlased leidsid sealjuures, et kaisutamine suurendas ka meeste seksuaalset rahuldust.

Guelphi ülikooli inimseksuaalsuse professori Robin Milhauseni sõnul on põhjuseks see, et pärast seksi on inimkeha ujutatud üle oksütotsiiniga, mis on ühendushormoon ja tekitab suuremat vajadust hellituste järele.

„See [kaisutamine] on üks lihtsamaid asju, mida saad oma suhte paremaksmuutmiseks teha,“ sõnas Milhausen.

Niisiis: süüta mõned küünlad, suudle naist kirglikult, räägi talle, kui imeline on temaga koos olla ja leia aega, et seksi järel tal ümbert kinni hoida.

Mis aga ei tähenda, et ei võiks proovida uusi poose, olla rohmakas, kasutada seksimänguasju ja teha seda mõnes uues kohas – need viisid aitavad hoida sädet hõõgumas, kui asjad voodis natuke loiuks on muutunud.