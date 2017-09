Perekonna unistuste puhkusest sai kannatuste rada, kui reisibüroo paigutas seltskonna erinevatele lendudele.

Annette Musgrove’i perekond pidi lendama Inglismaalt Pariisi, kuid teel lennujaama tehti ehmatav avastus – neid on reisifirma Thomas Cooki poolt pandud kahele erinevale lennule, kirjutab Daily Mail. Näiteks Annette’i kaks väiksemat last (üks neist kolmene ja teine neljane) olid pandud emast erinevale lennule, saatvateks täiskasvanuteks nende onu ja tolle sõber.

Et saada kõik inimesed ühele lennule, tuli lennufirmaga pikalt läbi rääkida ning viimaks käia välja ligi 3000 eurot. Sealjuures oldi reisi eest maksnud juba üle 8000 euro.

"See oli jube ja nii stressrikas. Taoline situatsioon rikkus meie reisi," kurdab Annette. "Reis pidi olema selleaastane rõõmuhetk, sest meil on viimasel ajal raske olnud. Kahju, et nii ei läinud."

Thomas Cook on lubanud perekonnale tagastada raha, mille nad lendudele kulutasid.