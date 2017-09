Üldjoontes tähendab see meeste puhul kaht jooki. Raskin lisas, et kui joomine näib mõjutavat su tööd või suhteid – sõltumata sellest, kui suures koguses sa napsu võtad – oleks aeg kaaluda sellega tagasitõmbamist. Vaata, mida karskeks hakkamine endaga kaasa toob.

„Alkoholi joomisesse paus teha – isegi kasvõi paariks nädalaks – on hea mõte, eriti, kui sa tarvitad korrapäraselt rohkem kui on soovituslik maksimaalne päevanorm,“ märgib sõltuvusarst Damon Raskin.

Võib-olla on su õhtune õlu muutunud kaheks või kolmeks. Või kipud sa veiniga üle pingutama. Kui sul on jõudu alkoholiga pausi pidada või napsuga üleüldse lõpparve teha, siis kaasneb sellega mõndagi kasulikku, kirjutab Men’s Health .

Teadlaste sõnul mõjutab alkoholi tarvitamine magamamineku eel aju alfalainete mustreid. Tulemuseks on häiritud uni. Ning mitmed uuringud on näidanud, et kuigi alkohol võib aidata kiiremini magama jääda, keerab see une kvaliteedi korralikult tuksi.

Ehk: kainena võid sa algul küll voodis väherdada, aga järgmisel hommikul oled värskem ja selgem. Hea uni parandab tuju, keskendumisvõimet ja vaimset sooritust.

2. Sa sööd vähem

Alkohol on üks suurimaid ülesöömise tekitajaid. Teadlased on avastanud, et näiteks kaks napsu võtnud inimesed söövad pärast seda 30% rohkem kui inimesed, kes istuvad söögilauda kainena. Põhjus: alkohol aktiveerib aju hüpotalamust ja muudab sind toidu (heale) lõhnale vastuvõtlikumaks.

3. Sul võib tekkida magusaisu

Suhkur tõstab ajus „tasukemikaali“ dopamiini taset ja tekitab naudingu tunde. Sama teeb alkohol. Nii on võimalik, et kui sa ühest loobud, kasvab isu teise järele.

4. Su kehakaal langeb

Alkohol on salakaval päevase sissevõetava kalorikoguse tõstja. Kui mees joob isegi „mõõdukas koguses“ alkoholi, siis tarbib ta päevas 433 kalorit rohkem kui muidu. Kui ta õlut ei joo ja seda maiustustega ei asenda, siis kaloraaž mõistagi langeb ja nii peaks tegema ka kehakaal.

5. Nahk muutub ilusamaks

Isegi paar päeva ilma alkoholita mõjub nahale hüdreerivalt ehk see saab rohkem vett, on paremini niisutatud ja näeb ilusam välja. Põhjuseks see, et alkohol on diureetik ja viib kehast vett välja. Põskede ja ninaümbruse roosakus ja mitmed teisedki nahahädad nagu kõõm ja ekseem võivad hakata tagasi tõmbuma.

6. Sul on rohkem raha

Hea veini või korraliku viski joomine on päris kulukas komme. Löö kodus ja pubis tarbitava alkoholi arved kokku ja sa leiad, et see on rahakoti osas silmiavav kogemus.

7. Su tuju võib muutuda

Oluline on ära märkida, et napsust loobudes võib ette tulla hetki, kus sa tunned end kuidagi väljajäänuna. Alkoholi kasutatakse sageli kui tunnete libestit ja joomise lõpetamine võib tekitada rahutu ning ärritatud tunde.

8. Väheneb vähki haigestumise risk, aga südamehaigustega pole nii hästi

Teadlased on leidnud alkoholil seoseid suurema riskida haigestuda suu-, maksa-, käärsoole- ja pärasoolevähki. Mida rohkem jood, seda suurem risk on.