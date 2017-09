Maxim kirjutab, et India pale ale’id ehk IPA-d on kõige hoogsamad meherindade kasvatajad – põhjuseks arvukad humalad, millega neid pruulitakse.

Laagrid, pilsnerid, hapuõlled, nisuõlled – paljudele meestele meeldib maiustada mingit sorti kesvamärjukesega. Paljud mehed on sealjuures aga hädas ülekaaluga ja üheks kõige koledamaks ülekaalu märgiks peetakse mehetisse ehk mehe rindu, mis rasvast nii prisked, et vajaksid juba rinnahoidjasse pakkimist. Ning tuleb välja, et ühe kindla õllesordi joomine paneb mehetissid rohkem vohama kui teised.

Aga nüüd aitab paanika külvamisest: fütoöstrogeenid on nõrgad jamatekitajad. Et saada märkimisväärseid puhvis tisse, peaks õlut kummutama kaunis hullumeelselt. Ja IPA pealetungiva maitse ning kanguse puhul ei tule see väga kõne alla. Ning üleüldse on neidsamu rinnakasvatajaid väidetavalt kõige rohkem sojatoodetes ja linaseemnetes.

Ehk: kui sa leiad, et su rind pole enam nii lame kui varem, siis lihtsalt püüa tervislikumalt toituda ja rohkem trenni teha. Nii kaovad su meherinnad sinna, kust tulidki.

Treenides ja raskusi tõstes tõuseb keha testosteroonitase ja õlle östrogeenisarnased omadused nullitakse ära. Mis tähendab, et keha püsib kenasti mehelikuna.