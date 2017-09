Terve, stabiilne ja armastav suhe on üks elu suurimaid rõõme ja ükski mees ei tohiks võtta seda iseenesestmõistetavana, kirjutab Men’s Health. Aga halb uudis on see, et ühel hetkel tüdineb su tüdruksõber, abikaasa või partner sinuga seksimisest.

British Medical Journal’is avaldatud uuring näitas, et kui paar on elanud koos rohkem kui aasta, siis kaob naisel vähemalt teatud määral seksi vastu huvi neli korda suurema tõenäosusega kui mehel. Southamptoni ülikooli ja Londoni ülikooli kolledži teadlased küsitlesid 4839 meest ja 6669 naist. Ning kui äsja väljatoodud tulemus (et naistel on neli korda suurem seksihuvi kadumise tõenäosus) võib olla hirmutav, siis tuleb arvestada ka erinevaid seda mõjutavaid keskkonnategureid nagu näiteks tervis ja traagilised elusündmused – sealhulgas seksuaalne väärkohtlemine.

Nii meeste kui naiste libiido vanemaks saades kahaneb. Meeste seksiisu hakkab kaduma kõige sagedamini vanuses 35-44 ja naised hoolivad seksist kõige vähem 55-64-aastaselt. Enam kui 11 000 küsitletud inimesega uuringus ütles 15% meestest, et neil on olnud viimase aasta jooksul kolm kuud või kauemgi „vähenenud huvi seksi vastu“. Sama ütles 34% küsitletud naistest.