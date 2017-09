Äsja vahendasime lugu selle sügise kõige mehelikumatest parfüümidest ja muuhulgas nenditi selles, et meessooga käivad eriti hästi kokku sellised aroomid nagu on äsjapügatud murul, tuliuuel nahktagil ning puidul. Art of Manliness on väga mehelike lõhnade teemale põhjalikult lähenenud ja toonud paljude meeste abil välja lausa kolm tosinat sellist, mis pea igas isases toovad esile mingisuguseid meheks saamise või olemisega seotud mälestusi ja assotsiatsioone. Jätsime välja mõned USA-spetsiifilisemad ja toome välja 32, mis on tõenäoliselt need kõige-kõige meestepärasemad ja mehelikumad lõhnad, mõned meeldivamad ja mõne mitte.

Eriti selline musta kohvi lõhn, mis lööb ninna lõkkel keevast potist jõeäärselt laagriplatsil kargel sügisesel hommikul.

Kingaviks

Paljudele meestele toob see lõhn silme ette sõjaväeteenistuse aja ja saabaste peegelsiledaks viksimise.

Bensiin, mootoriõli, tavott, garaaž

James leiab oma lapsepõlvemälestusi meenutades, et bensiinikanistrid lõhnavad mehelikumalt kui enamik mehi ise.

(VIDA PRESS)

Lõigatud rohi

Tänapäeval on paljude meeste jaoks muru pügamine jäänud pea ainsaks aiatööks. Ja see on mehelikult lõhnav töö.

Vana kalastustarvete karp

Vanad räsitud taskunoad, konksud ja püügisööda jäätmed viivad oma lõhnaga tagasi õnnelikku lapsepõlve ja isa või vanaisaga tehtud kalastamisretkedesse.

Saepuru

Viib aegadesse, kus isa ulatas sulle esmakordselt sae või tüki liivapaberit.

Lennuki kokpit

Kujuta ette üht vanemat lennukit, mille juhikabiinist hõngub higi, kõrbenud toidu, pinge ja kõva töö lõhnu.

Viski

Lõhnasümfoonia, mis paneb igal mehel rinnakarvad kasvama.

Pesapallikinnas / jalgpall

Nahk, tolm, muru ja higi.

Püssirohi

Aastavahetuse tulevärgid ja need hetked, kui süütasid tikuga oma esimese pauguti.

Vana auto salong

Miski ei löö üle seda, kui istud vanasse autosse, tõmbad ninaga korralikult sisse ja tajud aastate lõhna. Lapsepõlvest Žiguli või Moskvitši lõhna mäletate?

(VIDA PRESS)

Hobused

Kõik, mis seotud hobustega: kuivanud väetis, sadulanahk, märjad sadulatekid ja isegi heina lõhn.

Laagrilõke

Päikeseloojang. Viimased kiired vajuvad vaikselt horisondi taha. Sa oled korjanud kuivad puud väiksesse hunnikusse ja tõstad põleva tiku tulehakatuse juurde. Ja siis jõuab sinuni esimene suitsuvine su enda tehtud lõkkest. Tunned end hoobilt rohkem mehena.

(VIDA PRESS)

Spordisaali riietusruum

Higi, testosteroon, kuuma duši aurud – juba sellest buketist piisab, et möödaminevad naised rasedaks teha.

Meestejuuksur

Eriti just see päris barbershop: raseerimisvahu, kohvi, viski ja nahkmööbli lõhn.

Värskelt küntud muld

Paljudele meestele on olnud ülim unistus ja privileeg töötada omaenda põllul.

Piibutubakas

Mitte just paljud mehed ei suitseta tänapäeval piipu, millest on kahju, sest nii jääme ilma hea piibutubaka aroomist.

(VIDA PRESS)

Ehitusplats

Just maja karkassi lõhn enne uste, akende ja katuse paigaldust.

Nahk

Uus nahktagi. Hästi sissekantud tagi. Nahk läheb ajaga ainult paremaks.

Mereväelaev

Värv, hüdraulikavedelik, katlasuits, soolase õhu jäljed.

Vanaisa tool või tugitool

Paistab, et igal vanal mehel on omaenda isiklik tool. Aastatepikkune istumine on andnud sellele konkreetse mehe kuju ja lõhna.

Trükivärv

Olid ajad, kui ajaleht jättis kätele lõhnava trükivärvi jälgi ja suure paberlehe lugemine oli iga mehe igapäevane traditsioon.

Püssipuhastusvahend

Nii mõnigi mees on poisipõlves imetlevalt vaadanud, kuidas isa võtab laual lahti oma tulirelva, puhastab ja määrib seda. Puhastusvahendi ja õli lõhn võib jääda elu lõpuni mehelike tegemistega seotult sõõrmeisse.

Küttepuude lõhkumine

Natuke metalne lõhn, mis kerkib ürgvanast puulõhkumiskirvest ja puidu lõhn, mis pahvatab laiali siis, kui lepapakk pooleks lendab.

(VIDA PRESS)

Grillsüsi

See on mehelik tunne, kui rebid paberkoti lahti ja valad mustad kõlisevad söed grillile, ninna löömas kerge musta tahma pahvakas.

Bowlingusaal

Omal ajal oli see kohaks, kus mehed kokku said ja neljapäevaõhtuti õlle saatel kuule veeretasid. Rajavaha, sadade inimeste kantud spetskingad ja õllelõhn.

Zippo tulemasin

Eriline bensiinilõhn, mis kaasneb kõlava avamisklõpsuga.

Peekon

Ärgata üles praetud peekoni ja munade lõhna peale on meeldivamaid ärkamisi. Eriti, kui panni taga seisab vanaisa või paps.

Presenttelk

Kes on sõjaväes käinud, mäletab presenttelgi lõhna. See on hoopis midagi muud kui kuppeltelgi nailon. Eriti siis, kui tegu on suure ja ahjuga köetava presenttelgiga.

(VIDA PRESS)

Puiduviimistlusvahend

Saagimine ja lihvimine tekitavad häid lõhnu, aga viimistlusvahend paneb mehetööle punkti. Iseenesest pole peits meeldiva aroomiga, aga puidule kantuna tekib hoopis midagi paremat.

Põlevad puulehed