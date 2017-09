Hullumajas pöördub arsti poole üks daam:

"Doktor, minu mees kujutab ette, et ta on ratsahobune."

"Me võime ta ju terveks ravida, aga see on väga kallis lõbu!"

"Pole midagi," lausub daam, "me oleme rikkad. Ta võitis viimastel võiduajamistel juba kaks sõitu!"