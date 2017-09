Lonely Planet vahendab ÜRO andmeid selle kohta, mis on 2017. aasta kõige kiiremini kasvanud turismisihtkoht – selgub, et nendeks on Palestiina alad.

Sellele järgneb Egiptus, mis taastub pärast oma kriisi. Samuti on viimasel ajal populaarsemaks saanud Põhja-Mariaanid (Vaikses ookeanis) ja Island.