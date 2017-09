Ütle millisest tähemärgist on sinu naine ja meie ütleme, kas ta petab sind! Õigemini ütleb kaarditaat Taroo-Iigor (TI) Lasnamäelt – arvatavasti ka oma kurva elukogemuse põhjal –, mitte kas, vaid kuidas konkreetse tähemärgi esindaja sulle sarved pähe teeb. Esoteerikatoimetus (ET) püüdis kibestunud napsimehe tõlgendustele lisada veidi tasakaalustavamaid eelaimusi.

Tähendus: tark naine. Suhtele saab osaks intelligentne ja ideedest pakatav naine. Oskab luua kontakte ja teha ettepanekuid lahenduste suhtes.

TI: Jääranaine on leidlik petmiseks ettekäändeid ja kohti leidma. Mees joob end kogemata täis – naine leiab kohe põhjenduse naabri Velloga hullama minna. Kohe kui tuju tekib, suudab leida mõne mehe, kellega oma elukaaslase eest salaja nagistada.

ET: Tark ja intelligentne naine teab, et pettes võib vahele jääda ja reeglina pole kõrvalehüpe küünlaid väärt. Kui enda mees on piisavalt mees, siis Jäär teda petma ei kiirusta.

SÕNN

21. aprill - 21. mai

Mõõkade kaheksa

Tähendus: kitsaskoht. Suhe, millest on üks tähtis element puudu; pärssumus, kitsikus, keeruline faas.

TI: Sõnn põhjendab üleaisalöömist sellega, et ta oma suhtes on keeruline faas ja ta peab olema „elule avatud“. Aga see keeruline faas on tal pidevalt ja tõenäoliselt just selle pärast, et ta nii palju l***i lööb.

ET: Sõnn saab väga hästi aru, et kõrvalsuhtest on rohkemgi puudu kui üks tähtis element ja nii ei näe ta reeglina mõtet üleaisalöömisele energiat pühendada.

KAKSIKUD

22. mai - 21. juuni

Kaarik

Tähendus: edasitormamine. Uus armastus, uus hoog; mõnikord ka suhte katkestamine.

TI: Kaksikute tähemärgi naine ei ole kunagi rahul oma mehega ja tormleb pidevalt ringi, et talle alternatiive leida. Vahetab pidevalt armukesi. Vähemalt võib ta ka ühel hetkel oma mehe suhtes aus olla ja ta maha jätta.

ET: Pidev edasitormamine võib ka viidata põgusatele kiindumistele ja väiksele flirdile, mis päris petmiseni ei viigi.

VÄHK

22. juuni - 23. juuli

Müntide kaks

Tähendus: kergus. Pilvitu, muretu aeg, uudishimulik ja mänguline kohtumine, väga kergemeelne suhtumine suhetesse.

TI: No siin ei ole midagi tõlgendadagi – kergemeelne naine teeb ikka kergemeelseid tegusid. Ei kadesta Vähi meest.

ET: Vähk võib võtta suhteid kerglaselt, aga tema jaoks on flirt mäng ja talle ei pruugi meeldida, kui mängu liiga tõsiseks püütakse ajada. Nii võib ta armukeseks pürgija esimese suudlemiskatse peale pikalt saata.

LÕVI

24. juuli - 23. august

Müntide seitse

Tähendus: aeglane kasv. Rahulik, lakkamatu kokkukasvamine, aeglaselt õitselepuhkev armastus, rasedus.

TI: Vähe sellest, et Lõvi-naine petab – ta ei viitsi isegi kaitsevahenditega vaeva näha. Nii on pidevalt õhus oht, et tema mees saab mõne suguhaiguse või hakkab kasvatama teise mehe last.

ET: Lõvi-naise südame lõplikuks vallutamiseks võib kuluda omajagu aega, aga kui ükskord on rahulikult ja vaikselt kokku kasvatud, siis ei taha ta enam ühtki teist meest.

NEITSI

24. august - 23. september

Müntide poiss

Tähendus: väärtuslik impulss. Tõsine pakkumus, ahvatlev küllakutse, sümpaatne võimalus meelte hellitamiseks.

TI: Kui Neitsi-naist natukenegi ahvatleda, viskub ta kohe võõra mehega voodisse ning asub „meeli hellitama“.

ET: Neitsi on edev ja meelitused ja pakkumised meelitavad edevust. See ei tähenda aga tingimata, et Neitsi ahvatleva pakkumise peale kohe truudusetuks hakkab. Pigem ongi flirt tema jaoks meelte hellitamine.

KAALUD

24. september - 23. oktoober

Sauade äss

Tähendus: põnev šanss. Võimalus anda suhtele uut hoogu või vihje uuele, põnevale kohtumisele.

TI: Kui Kaalude tähtkuju naine kohtab ükskõik millist natukenegi enda mehest põnevat meest, siis leiab ta, et see on hea võimalus omaenda püsisuhtesse mingit värskust ja põnevust tuua. Tegelikult on põnev vaid temal. Vaene mees ei teagi, et tal sarved on.

ET: Kaalud armastavad mängida ja oma meest õrritada, sealjuures ka teda armukadedaks teha. Ent flirt ongi enamasti vaid õrritamine, mis kütab Kaalude ja tema mehe vahelist suhet.

SKORPION

24. oktoober - 22. november

Karikate kolm

Tähendus: tänulikkus. Uus armastus, armuõnn, tänulikud, muretud ajad.

TI: Skorpion-naine otsib pidevalt uut armastust ja naudib muretult kõrvalehüppeid. Mis puutub tänulikkusse, siis peab tema mees olema tänulik, et teda lausa maha ei jäeta.

ET: Skorpion võib olla ka tänulik selle üle, et tal on oma kallis mees ja ta saab temaga armuõnne nautida. Nii ei pruugi tal olla mingit vajadust üleaisalöömiseks.

AMBUR

23. november - 21. detsember

Saatan

Tähendus: kiusatus. Võrgutamine, seksuaalsed fikseeringud ja ekstsessid, haiglane ebausk ja armukadedus.

TI: Naisambur armastab võrgutamist ja kõikvõimalikke üleaisalöömisi, ise on aga oma mehe suhtes haiglaselt armukade ja teeb tollele skandaali, kui mees kasvõi naiskolleegiga korraks kohvi joob.

ET: Parim viis kiusatusest jagu saada on küll sellele järele anda, aga mitte kõik inimesed pole nõrgad ja nii võib Ambur-naisele olla piisav see, kui ta saab omaenda mehega harrastada põnevaid seksuaalseid mänge.

KALJUKITS

22. detsember - 20. jaanuar

Maailm

Tähendus: õigsus. Eesmärgile jõudmine, õige suhte leidmine, harmoonia, elujõuline partnerlus.

TI: Kaljukits tunneb, et kõik mehed on tema jaoks õiged. Nii ajab ta pidevalt taga täiuslikku „harmooniat“ ja elujõulist partnerlust. Tegelikult kasutatakse teda, lollikest lihtsalt ära ja tema mees kannab sarvi.

ET: Kui Kaljukits tunneb, et on eesmärgile jõudnud ja õige harmoonilise partneri leidnud, siis võivad tema seeliku alla soovijad suu puhtaks põhkida.

VEEVALAJA

21. jaanuar - 19. veebruar

Mõõkade üheksa

Tähendus: mured. Luuapainajatega unenäod, meeleheide, must südametunnistus, kahetsus.

TI: Veevalaja lööb üle aisa, aga erinevalt paljudest teistest tähemärkidest tema vähemalt kahetseb seda. Pärast naise kõrvalehüpet peab ta mees aga kannatama naise masendushoogude käes.

ET: Muretsemine vahelejäämise üle, teadmine, et hiljem võib tehtu tuua suurt kahetsust – need tegurid hoiavad Veevalajat teise mehe voodisse hüppamast.

KALAD

20. veebruar - 20. märts

Karikate kaks

Tähendus: atraktsioon. Südamlik kohtumine, uus suhe, armumine.

TI: Kalad armuvad tihti ja koos oma südamega kingivad ka oma keha. Vaene Kalade mees.