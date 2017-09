Kas septembri lõpus-oktoobri alguses on ka Euroopas veel lootust pugeda pakku pidevate vihmasadude ja üha jahedamaks muutuvate ilmade eest? Selgub, et kuni oktoobri keskpaigani on valik üpris lai.

„Mallorcal oli 25–28 kraadi, ka merevesi oli väga soe,“ muljetab eelmise nädala saarel veetnud Merike. „Oli ka pilviseid päevi ja isegi üks tormine õhtupoolik, aga päike oli seevastu sametine ega kõrvetanud.“ Peale sametise päikese ja sooja merevee pakkus Mallorca ohtralt üllatusi.

"Minu esimene soovitus oleks suve pikendada Vahemere piirkonnas. Kaaluda tasub ka Kreetat ja Küprost. Samuti Sitsiiliat ja Andaluusia rannikut Hispaanias. Hea mõte on ka Baleaari saarestik – Mallorca, Menorca ja Cabrera,“ ütleb staažikas reisijuht Argo Kasela.