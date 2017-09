Briti ajaleht The Telegraph kritiseerib iidse Stonehenge'i kiviringi juurde planeeritava maanteetunneli ehitust, mis läheb maksma 1,6 miljonit naelsterlingit. Esiteks võib see sealset arheoloogilist pärandit kahjustada. Teiseks tuleks see raha kulutada pigem külastuskeskuse arendamiseks, leiab reporter, kelle väitel olid suvel Stonehenge'is 50minutilised WC-sabad. „Mullu käis seal 1,38 miljonit inimest, nii et võiks arvata, et nad on rahvamassidega harjunud.“