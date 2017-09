Briti lennufirmast Virgin Atlantic on saanud esimene Euroopa lennukompanii, kes pakub kõigil oma lennukitel – neid on kokku 39 – wifi’t. Reisijad saavad traadita internetti kasutada varsti pärast õhkutõusu ning teenus katkestatakse veidi enne laskumist, vahendab The Teleraph. Umbkaudu kolme euro eest pakutakse juurdepääsu sellistele sõnumiteenustele nagu Whatsapp ja Facebook Messenger. Mahupiirangud puuduvad, kuid nn messaging pass ehk sõnumipilet ei luba siiski fotosid ja videosõnumeid saata ega vastu võtta. Teenus wifi light lubab kasutada internetti umbes viie euro eest tunnis. Wifi max võimaldab aga umbes 15 euro eest piiramatult netti kasutada. Mõnes lennukis on mõlemal teenusel siiski mahupiirangud.

Euroopas pakub tasuta wifi’t vaid mõni üksik lennufirma, sealhulgas Norwegian.