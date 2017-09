Laupäeval, 16. septembril korraldab Naiskodukaitse Tartus organisatsiooni 90. aastapäevale pühendatud konverentsi "Naised Eesti ühiskonnas 21. sajandil", millest on osa saama kutsutud kõik huvilised.

Naiskodukaitse on ühendanud Eesti naisi juba 90 aastat. Selle aja jooksul on muutunud palju - vahetunud on riigikorrad ning kaardile on kantud erinevaid riigipiire. Samuti on muutunud ühiskonna üldine suhtumine ja ootused naistele. Seega tekib küsimus, kuhu edasi? Kuhu liiguvad Eesti naised 21. sajandil? Millised on nende rollid nii ühiskonnas üldiselt kui kitsamalt riigikaitses, mis on traditsiooniliselt olnud meeste pärusmaaks?

Kõige selle üle arutlevad ja kutsuvad konverentsil kaasa mõtlema Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, Marina Kaljurand, Ene Ergma ning Ilmar Raag.

Konverents algab laupäeval, 16. septembril kell 10.00 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas (Riia 12) ning kestab kuni 13.30. Sissepääs on tasuta ning kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud kõik huvilised.

Tänavu 90. aastapäeva tähistav Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu tegevuses osalemise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise.