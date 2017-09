Ukraina ajutiselt okupeeritute aladega tegeleva ministri asetäitja Juri Grõmtšaki sõnul lahkuvad Venemaa väed separatistlikelt aladelt juba 2018. aastal, mille järel hakkab okupeeritud aladel elu korraldama ajutine administratsioon.

Juri Grõmtšak on varem öelnud, et Venemaa lõpetab järgmisel aastal ka nn humanitaarprojektide rahastamise, teatas UNIAN.

"Tänavu aasta alguses ma ütlesin, et Venemaa väed lahkuvad 2018. aastal okupeeritud alad. Minu käest küsiti, mis alusel ma seda väidan ja mina vastasin, et minu info kohaselt lõpetab Venemaa okupeeritud alade rahastamise 2018. aastal. Nüüd on saanud see info kinnitust ja ma arvan, et Donetski oblast naaseb ühel või teisel moel Ukraina koosseisu," ütles ta.

Grõmtšaki hinnangul saavad praegu veel okupeeritud alad seejärel ajutise administratsiooni ja relvastatud üksused saadetakse laiali.

Venemaa üksuste lahkumine algab Grõmtšaki sõnul ÜRO separatistlikesse aladele rahuvalveüksuste sisseviimisega.