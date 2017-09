Asja mõte oli selles, et inimest jäljendav ja inimsuuruses seksrobotil on võimalik omanikule viga teha.

Sel nädalal on mõnigi meediakanal võtnud teemaks ohu, et tulevikus võivad häkkerid seksroboti üle võimu haarata ja selle abiga inimesi tapma asuda, kirjutab Mens Health.

Siin räägib selle vastu hetkel see, et enamus seksroboteid on pehmest materjalist ja painduvad. Seetõttu ei suuda potentsiaalne pahategija ehk suurt kurja teha.