Saaremaa pole hea puhkusepaik ainult suvel – sinna tasub minna ka sügisesel ajal!

Saaremaa Spaa Hotell Meri asub kaunil mereäärsel promenaadil, jahisadama ja Kuressaare lossipargi vahetus läheduses. Hotellitoad paiknevad neljal korrusel ja moodustavad koos spaakorpuse ja spordikompleksiga ühtse tervisekeskuse.

Spaa Hotellis Meri pakutakse kliendile värskendavaid ravi- ning lõõgastusprotseduure. Teenusevalikus on näiteks soolakamber, osokeriit-parafiinravi, elektrooniline massaaživann Atlantis, vesimassaaž, pärlivannid, käsimassaaž, mee- ja mudamassaaž ning erinevad käte- ja jalgade hooldused.

Teenuste mitmekesisuse ja rahuliku õhkkonna tõttu on Spaa Hotell Meri sobilik puhkuseks ja terviseprotseduuride nautimiseks nii pere kui sõpradega.

Kuressaare maalilise linnapargi ja jahisadama vahetus läheduses kaunil promenaadil asuv Spaa Hotell Rüütli on oma huvitava arhitektuuri, sõbraliku personali ja mitmekesise teenusevalikuga saanud paljude klientide vaieldamatuks lemmikuks erinevate puhkekohtade seas.

See on ideaalne puhkusekoht nii kallimatele kui ka lastega peredele, pakkudes hulgaliselt ajaveetmis- ja lõõgastusvõimalusi igas vanuses puhkajatele.

Aktiivset ja tervislikku ajaviidet pakub veekeskus. Veerõõme saab nautida näiteks 25 meetri pikkuses ujumisbasseinis, adrenaliiniküttidele on avatud 52 meetri pikkune veeliutoru. Lastele on avatud soe bassein, kus on mullipõhi ja erinevad veemassaažiseadmed. Peale suplust pakub ideaalset lõõgastust kuum leilisaun.

Maitsemeeltele pakuvad kosutust maitsvad road laevastiilis sigaritoaga salong-restoranis ning imelise panoraamvaatega restoranis.

Spordihuvilistele on avatud jõusaal.