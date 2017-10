Olles puhkusel, kipuvad inimesed ikka jagama ilusaid fotosid – rannaliival peesitamas, maailmakuulsa vaatamisväärsuse ees või kusagil baaris kokteili nautimas. Tegelikult ei tasuks seda aga teha.

Kuigi kiputakse mõtlema, et "ei, minuga nii ei juhtu", siis võivad vargad saada sotsiaalmeediast teada, et sind pole kodus ning vahepeal kodu tühjendada, toob Lonely Planet välja.

Ilmekaks näiteks on see, mis juhtus hiljuti näitleja Hilary Duffiga. Nimelt postitas Duff fotosid Kanada puhkusest ning tagasi tulles selgus, et tema Beverly Hillsi koju oli sisse murtud ja juveele röövitud. Sama saatus on tabanud varasemalt nii mõndagi tuntud inimest.