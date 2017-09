Instagramis on kuulsust võitnud Brasiilia piloot Daniel Centeno, kes on postitanud terve rea selliseid fotosid, milles ta ulatub kokpitist välja ja teeb selfie’t.

Kuidas on see aga võimalik? Selline käitumisviis oleks ülimalt ohtlik.

Selgub, et tegelikult on tegemist fototöötlusega. See aga ei ole loomulikult vähendanud Centeno menu sotsiaalmeedias. Teisalt on ta saanud väga palju kriitikat ning inimesed ei saa tihti aru, et tegemist on fototöötlusega. Nüüdseks on Daniel pildid Instagramist eemaldanud.

