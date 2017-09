Oled ehitamas kodu, kuid ei ole veel mõelnud, milline mööbel sinna valida? Sellise lähenemisviisiga võid jänni jääda. Mööbel on kodu üks olulisemaid osasid, millele tuleb ehitama asudes koheselt mõtlema hakata. Seetõttu jagamegi sinuga 5 kasulikku nippi, mis kõikidele uutele koduomanikele äärmiselt vajalikuks osutuvad.

Esmalt täpsustame, et räägime siinkohal majja, mitte korterisse mööbli valimisest. Need kaks on teineteisest piisavalt erinevad, mistõttu tuleb maja sisustades arvesse võtta hoopis teisi aspekte.

Nipp nr 1. Kogu mööbel ühe korraga. Maja planeerimine nõuab omajagu aega, mistõttu tasub ka mööbli planeerimisega koheselt alustada. Paljud teevad selle vea, et pakivad oma vanad asjad kartongkastidesse ning arvavad, et uues majas sellest kõigest piisab. On isegi parem võtta väike laen, et soetada kõik vajalik ühe korraga, kuna aastate möödudes prioriteedid muutuvad, mistõttu ei pruugi uued plaanid olemasoleva mööbliga kuidagi kokku klappida. Väga lihtne näide. Noor pere soetas endale maja. Magamistuppa plaaniti tulevikus paigutada ruumikad kapid, kuid aasta hiljem sündisid neile kaksikud, mistõttu tuli magamistuba ümber muuta lastetoaks. Perel oli tõsiselt raskusi kõikide asjade kappidesse paigutamisega, kuna kapiruumist jäi suuresti puudu ning uues magamistoas polnud suure kapi jaoks piisavalt ruumi.

Nipp nr 2. Lastetoa asukoht tuleks paika panna esmajoones. Lastetuba tuleks maja soetades või ehitades kohe kiiremas korras paika panna ning hakata kõige alguses ka selle kujundamisele mõtlema, kuna lastetuba vajab pikas plaanis kõige suuremaid investeeringuid. Laps kasvab ju pidevalt, mistõttu tuleb muuta nii toa välimust kui ka selles olevat mööblit. Kui lapsed on pisikesed, siis piisab neile vaid kapist ja voodist, aastate pärast vajad lastetuppa ka kirjutuslauda ja väiksemat kummutitki ning veel edasi juba uut voodit ja kappi. Lapsed elavad meie juures vähemalt 18 aastat, mistõttu tuleb nende toale aastast aastasse ka kõige enam tähelepanu pöörata.

Nipp nr 3. Modifitseeritav mööbel. Majas peavad omal kohal olema nii modifitseeritavad kui modifitseerimatud mööbliesemed. Modifitseeritavad on sellised esemed, mida on lihtne ringi liigutada, nagu kummutid, öökapid, diivanid, riiulid jms. Muutmatud on aga enamus köögikappe ja kogu vannitoamööbel. Osades ruumides võiks olla ainult modifitseeritavad mööbliesemed – näiteks lastetoas. Lastetuba on ajas kõige enam muutuv ruum, mistõttu ei tohiks sinna muretseda mööblit, mida hiljem keeruline toast välja tõsta. Lisaks kolivad lapsed ühel hetkel kodust välja, mistõttu võiks tühja tuba olla mugav ringi planeerida.

Nipp nr 4. Mööbel – kas soetada poest või tellida? See on paljude uute koduomanike jaoks keeruline küsimus. Vastus oleneb aga suuresti konkreetsest olukorrast. Kui mööblit on kerge ümber paigutada ning selle välimus on lihtne ja klassikaline, võid vabalt endale mõnest poest meelepärase mööblitüki valida. Kui aga sinu kodune interjöör on väga peen, kuhu igasugune stiil ei sobi, tasub endale spetsiaalsed mööblitükid tellimuse peale valmistada. Loomulikult erinevad sel moel suuresti ka hinnaklassid.

Nipp nr 5. Vähem mööblit. Pole midagi hullemat kui ülesisustatud kodu. Kui köök on väike, siis ei tasu sinna paigutada baari isegi juhul, kui see on äärmiselt trendikas. Kui magamistuba on väike, siis ei tasu sinna paigutada suurt garderoobikappi. Kui elutuba ei ole piisavalt suur, siis tasub loobuda kolmest tugitoolist. Tubades võiks olla piisavalt ruumi vabalt liikumiseks ning alati tasub meeles pidada, et vähem on rohkem.