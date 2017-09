Paljud inimesed on hakanud üha enam mõtlema kodu kujundades eelkõige praktilisusele ning see on asendamas klassikalist stiili, mis on püsinud muutumatuna aastakümneid. Paljude jaoks võrdub modernsus minimalismiga ning see võrdlus on tegelikult üsna õige. Diivanvoodi on üks funktsionaalne ja modernne mööbliese, mis aitab kodu veelgi praktilisemaks muuta. Üks ese, mis täidab mitut erinevat ülesannet ongi kõige ehedam näide postmodernistlikust vaimust.

Diivanvoodid on muutunud ajast aega üha populaarsemaks, kuna paljud inimesed valivad selle mugava mööblieseme selleks, et vajadusel külalisi majutada. See on eriti mugavaks lahenduseks kodudes, kus puuduvad külalistetoad, kuhu ööbima jäävaid külalisi paigutada. Funktsionaalne mööbel muudab meie igapäevaelu tunduvalt mugavamaks. Diivanvoodit valides on olulised mitmed erinevad kriteeriumid.

1. Pane eelarve paika. Enne diivani soetamist tasuks enda jaoks selgeks mõelda, millise summa oled nõus diivanile kulutama. Eelarve aitab valikut oluliselt kitsendada ning seega on abiks ka õige mudeli valimisel.

2. Otsusta, millises stiilis diivanvoodit soovid. Harilikult on diivanvoodid üsna minimalistlikus ja klassikalises stiilis.

3. Hinda oma toa mõõtmeid ning pane pika, millises suuruses diivanit vajad. Lisaks tuleb loomulikult arvestada asjaoluga, et diivan ka lahtisena kenasti tuppa ära mahuks.

4. Soeta endale sobilik mudel e-poest, sest nii säästad raha. Sama toode võib erinevates kauplustes olla täiesti erineva hinnaga, mistõttu tasub e-poodide pakutavad valikud rahulikult läbi vaadata. E-poed pakuvad ka mugavat võimalust tuua kaup otse koduukse taha.

5. Mõned diivanvoodid on müügil koos patjadega, mis võib olla samuti otsustavaks pisidetailiks, miks just antud mudel endale valida.

Diivanvoodi on praktiline ja mitmekülgne mööbliese, mis sobib ideaalselt modernse sisekujundusega. Kui otsid diivanit, mis on ühtlasi pilkupüüdev ning praktiline, on diivanvoodi ainuõige valik.