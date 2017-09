Kaitseliidu Saaremaa maleva rühm sõitis Eesti mereväe miinijahtija Wambola pardal Gotlandi saarele, et võtta Rootsi Kodukaitse Gotlandi pataljoni koosseisus osa õppusest Aurora 17.

Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Gunnar Havi sõnul pakkusid rootslased õppusel osalemise võimalust malevale möödunud aastal planeerimisprotsessi käigus, teatas Kaitseliit.

"See on Saaremaa malevale hea kogemus ja võimalus ranniku- ja sadamakaitse tegevuste harjutamiseks ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks,“ lisas kolonelleitnant Havi.



Õppuse esimestes faasides osaletakse sadamakaitse harjutustel. Miinijahtija Wambola on samal ajal koos Taani ja Rootsi mereväe alustega vaatluse ülesandel sadamate sissesõidu alal.



Kolmandas faasis toimuvad lahinglaskmised Gotlandi Tofta polügoonil ja tagasi Eestisse hakatakse sõitma 21. septembril.



Kokku osaleb õppusel Aurora 17 ligi 20 000 võitlejat Rootsist, Taanist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Leedust, Lätist, Norrast ja USAst.



Saaremaa maleva koostöö Rootsi Kodukaitse Gotlandi pataljoniga sai alguse viis aastat tagasi. Saarlased on ka varem osalenud Gotlandi Kodukaitse õppustel. Rootslased on külastanud erinevaid Saaremaa maleva üritusi nagu näiteks Kübassaare retk.