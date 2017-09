New Balance’i nimi on ilmselt enamikele tuttav. Antud jalatsid on ideaalsed nii sportimiseks kui vabal ajal kandmiseks. New Balance on armastatud paljudes riikides ning kui alguses kanti neid vaid jooksuradadel ja treeningsaalides, siis on need nüüdseks kolinud nii igapäevaste jalatsite kõrvale kui saanud üsna tavaliseks ka veidi pidulikuma riietuse juures kandmisel.

New Balance’i jalatsid said alguse 1906. aastal Ameerikas, kui Inglismaalt pärit emigrant saabus Bostonisse ja otsustas luua kolme tugipunktiga jalatsid, tagamaks parema tasakaalu ja mugavuse. Kust selline idee? Kuuldavasti jälgis mees kanu kõndimas ning märkas, kui stabiilselt ja kiiresti on nad võimelised oma jalgadel liikuma. Pärast mõningaid eksperimente rakendas ta taolist printsiipi ka inimeste jalatsites. Tänasel päeval on New Balance tuntud ja armastatud kogu maailmas ning nende jalanõusid saavad kanda kõik pereliikmed.

Meeste New Balance’id

Iga mees armastab mugavust. Mehed ei ole pöörased järgimaks iga uut moesuunda, kuna nende jaoks on oluline, et kõik, mida nad kannavad oleksid eelkõige praktilised. Seetõttu on mehed ka New Balance’i jalatsid suurepäraselt omaks võtnud. Paljud kannavad neid nii spordisaalis kui õues trenni tehes, teised aga armastavad New Balance’i jalatseid kanda ka igapäevaselt tööl ja kodus olles.

Naiste New Balance’id

Naistele suunatud New Balance’i jalatsid on ühelt poolt kena välimusega ning teisalt kvaliteetsed ja mugavad. Need jalatsid ongi valmistatud selliselt, et püüda tähelepanu, ent olla ka võimalikult kandjasõbralikud. Neid jalatseid armastavad ühte moodi nii noored kui vanemas eas naised. New Balance’i jalatsid sobivad väga erinevate riietusstiilide juurde, mistõttu ongi need üle kogu maailma (ka Eestis!) sedavõrd populaarsed.

Laste New Balance’id

Ka laste jaoks on mugavus ääretult oluline. Seetõttu armastavad paljud vanemad oma lastele soetada just kvaliteetsed New Balance’i jalatsid. Lapseeas on kvaliteetne ja mugav jalats ääretult oluline, kuna jalg on alles välja arenemata. Lapsevanemad võivad oma lastele New Balance’i jalatseid julgelt soetada, kuna neid valmistatakse ümbertöödeldud paberist ja sojapõhistest värvidest.