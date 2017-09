Korras ning kena välimusega jalatsid annavad kogu riietusele maitseka punkti, kuid tähelepanu ei tasu pöörata vaid välimusele. Kvaliteetsed jalanõud on kasulikud meie tervisele. Sageli soetame aga jalatsid, millega käies tunneme valulikkust ning mille tulemusena võivad tabada suisa seljahädad. Seetõttu tuleks jalatseid valides olla äärmiselt hoolikas ning oma ost korralikult läbi mõelda.

Vali sobiv suurus

Kingad ei ole nagu riided, mida soetame oletusega, et küll me kaalust alla võtame ning ühel ilusal päeval neisse mahume. Mida iganes kingamüüja ka ei soovita, kui tunned jalatsit jalga proovides, et see ei ole sinu suurus, siis ole julge ja küsi suuremat või väiksemat. Jalatsid ei tohiks olla ei liialt suured ega liialt väikesed. On tõsi, et jalanõude suurus sõltub suuresti ka aastaajast. Sügisel kanname ju paksemaid sokke, mistõttu peaks jalats olema veidi suurem ja laiem. Lisaks tuleb arvestada vajadusel ka lisataldade olemasoluga.

Vali kvaliteetne materjal

Teame, et kõige parem on valida naturaalsest materjalist jalatsid – tõeline nahk, seemisnahk või naturaalne tekstiil. Taolised jalatsid on aga enamasti üsna krõbeda hinnaga, mistõttu soetame pigem mitu paari soodsama hinnaga jalatseid kui ühe ja kvaliteetse. Sünteetilised materjalid võivad aga pikal kandmisel jalga ärritada, tekitada ebameeldivat lõhna ning põhjustada jalgade higistamist (eriti sage on see just suvisel ajal). Lisaks kuluvad taolised jalatsid tunduvalt kiiremini. Kui vähegi võimalik, siis soeta endale kvaliteetsed jalatsid või vähemalt sellised mudelid, mille sisemus on valmistatud naturaalsetest materjalidest.

Valesti valitud jalatsid tekitavad ebameeldivat tunnet, võivad hakata hõõruma ning levitavad ebameeldivat lõhna. Lisaks võivad valesti valitud jalatsid põhjustada jalgade deformeerumist ning tõsiseid tervisehädasid. Seetõttu vali endale eelkõige kvaliteetsed ja jalasõbralikud jalatsid.