Tahad tunda end vabalt, kuid siiski mitte paljana? Saadaval on pikk ja paljastav särk, mis väärt kleidi nime.

ASOS on viimasel ajal uute ja veidrate toodetega turule tulnud, mistõttu ei tasu vist imestada, et müügile on jõudnud kleiti meenutav särk meestele, vahendab Metro.

Tegu on pika T-särgiga, mis meenutab võrku. Kuigi selle särgi alla võiks ju panna midagi, siis vähemalt reklaamis viidatakse, et see särk võiks käia paljale ihule. Eks iga mees otsustab ise. Või otsustab siis ta naine...

Another weird top from ASOS



These HAVE to be a joke... right? pic.twitter.com/ELZV231Hv1 — Thomas Jamieson (@TamJamieson) September 15, 2017

