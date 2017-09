Isaks saades tuleb vähemalt mõnda aega oma hobid ja huvid tagaplaanile jätta, et aeg ja energia lapsele pühendada. Et kõik vajalik alati kaasas oleks, siis isaks saanud mehele ei tohiks üks korralik kõhukott enam häbiasi olla! Eriti veel siis, kui sel kõhukotil on mehelik välimus...

Portaal thedadbag.com demonstreerib kõhukotte, mis esindavad erinevate isside kõhtusid.

Kellel karvasem, kel siledam, kes rohkem või vähem punnis. Valikut jagub!

