Tõenäoliselt ei pea enamik mehi elu jooksul rinda pistma karu, lõbi või haiga nagu seda on teinud Indiana Jonesi sarnased seiklejad, loodusuurijad ja -fotograafid ja muidu natuke hullud mehed, kes saavad adrenaliinilaksu metsikus looduses kätte. The Telegraph rääkis nende ekstreemset loodust ja ekstreemseid loomi armastavate inimestega nende kogemustest ning pani kirja ka soovitused - juhuks kui peaksid kunagi võimsa elukaga silmitsi seisma.

Kõigist suurtest elukatest tapab just pealtnäha malbe jõehobu inimesi kõige rohkem - palju rohkem kui näiteks lõvid. Nende eest joosta pole mõtet - nad on sinust kiiremad. Kõige õigem on ronida kõrgele puu otsa või ronida üle millegi, millest jõehobu niisama lihtsalt läbi ei tungi ja loota, et kui oled tal silmist, siis ka meelest.

3. Ninasarvik

Soovitus kõrgele ronida kehtib ka ninasarvikute puhul. Et neil on äärmiselt vilets silmanägemine, võivad tema käest päästa ka väga, väga kiired jalad. Kui ninasarvik „haigutab“, siis pole tal igav - see on hoiatus, et ta kavatseb rünnata.

(PantherMedia / Scanpix)

4. Gorilla

Kuidas pääseda looma käest, kelle eest joosta ei tohi? Olla paigal ja käituda ise nagu gorilla. Nagu vääritu, hierarhias madalaimal pulgal asuv gorilla. Et gorillad on intelligentsed loomad, kelle sotsiaalne kastisüsteem on üsna range, siis võib loota sellele, et kui teed ennast väikeseks ja alandlikuks (silma vaadata ei tohi) ning talle selga ei pööra, peab ta sind tühipaljaks karvutuks gorillaks, keda ei pea tähele panema.

5. Hai

Haiga kohtudes ei tohi minna paanikasse, ei rapsida ega ka „surnut mängida“. Pigem tuleks aeglaselt tahapoole hulpida, mitte haile selga keerata ja kui võimalik, selg vastu midagi kõva toetada. Võimalusel tuleks haarata kivi või muu ese, mida relvana kasutada ja kui hai ründab, ei pruugigi muud üle jääda kui talle vastu nina anda. Kõva eseme või seina vastu põrkamine võib teda segadusse ajada või vähemalt panna teda mõtlema, kas ehk ei ole läheduses mõni kergem saak.

6. Lõvi

Ka lõvile ei tohi selga keerata ja jooksev inimene on tema jaoks saakloom. Lõvi ees tuleks teha hästi palju lärmi ning teha ennast suuremaks, samal ajal aeglaselt selg ees eemaldudes.

(PantherMedia / Scanpix)

7. Skorpion

Kõik skorpionid on mürgised, kuid vaid mõned on mürgised inimestele. Nende eemalhoidmine sarnaneb mingis mõttes puugitõrjele - pika säärega saapad, püksiservad sokkide-saabaste sees ja paksust materjalist rõivad. Arvestada tuleks sellega, et skorpionid ronivad maapinnale enne vihmasadu. Skorpioni nõelamise vastu aitavad vaid vastumürk või hea õnn, juhul kui tegu on inimesele ohutu liigiga.

8. Madu