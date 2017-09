Volkswageni üks tänavuse Frankfurdi autonäituse suuremaid uudiseid on peaaegu virtuaalreaalsusse kihutav, täisdigitaalsete näidikutega Polo GTI. Autol on võimsust 147 kW / 200 HJ, ja sel on standardvarustuses DSG-käigukast ning sõiduki tippkiiruseks on märgitud 237 km/h.

Esimest korda on Volkswagenil mudelivalikus kolm GTI-mudelit: up! GTI (85 kW / 115 HJ), mis lansseeritakse 2018. aastal, ikooniline Golf GTI (169 kW / 230 HJ ja 180 kW / 245 HJ) ja uus Polo GTI.

Sportliku Polo ajalugu algas 1980. aastal Polo GT G40-ga, mille tippkiirus oli 200 km/h. 1998. aastal esitleti esimest 120 hj Polo GTI-d. 2010. aastal keerati võimsus 180 HJ-ni ja 2014. aastal 192 HJ-ni.