Seda on ... päris vähe. Kui vaatame selleteemalisi uuringuid (või suhtleme oma partneriga), siis saame teada, et paljud naised vajavad lõpuni jõudmiseks rohkem kui 12 minutit. Chapmani ülikooli uuring ütleb täpsemaltki: heteronaised kalduvad vähem orgasmi saama, kui seks kestab alla 30 minuti.

Seksiäpp Lovely kogus ja analüüsis 432 paari andmeid enam kui 2000 seksuaalkogemuse kohta. Leiti, et keskmine paar on tavaliselt seksuaalvahekorras vaid 12 minutit.

Tunned muret, et sa ei kesta voodis piisavalt kaua? Aga arvesta sellega, et enamik paare ei tee seda sugugi nii kaua, kui sa võid arvata, kirjutab Men’s Health .

Lovely andmetest ei selgu, kas 12 minutit on vaid puhas vahekord või mahub selle aja sisse ka eelmäng – ja see muudab palju. Sest eelmäng loob pinnase erutumisele ning see teeb orgasmi saamise lihtsamaks.