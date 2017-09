Olgem ausad: Street Fighteri idee peaks seisnema taktikas, oskustes ja aastatepikkuses arkaadidel treenimises, aga ei pea. Mänguväljaku tasandil on võimalik seda harrastada ka pärast kuut pinti Tšehhi õlut. Siinkohal saab mängu ideeks küll see, et kes suudab kõige kiiremini ja täpsemalt nuppe taguda. Sealjuures peab pärast puldilt vähem rasva kraapima, kuna reeglina taotakse vaid üht ja sama nuppu.

Kell on 2 öösel vastu laupäeva, sa oled klubist või baarist koju taarunud ja sealjuures mingil põhjusel leidnud, et oleks hea mõte pidu enda juures jätkata. Nii on kõik su sõbrad üle su mööbli laiali laotunud, oodates pitsat ja seda, et pidu jälle käima läheks. AskMen soovitab selleks videomänge, mida on võimalik mängida ka mõnevõrra häiritud motoorika ja refleksidega.

Pärast kümmet shot’i on keerukas keskenduda, aga Mario Karti erksad värvid ja turd multifilmilik graafika on abiks ja aitab sul autot roolida pea samal tasemel kui kainena. Võimalik mängida neljakesi, turniiri või isegi joomismänguna ...

FIFA 16

On üsna hea šanss, et sina ja su semud olete täitsa head FIFA mängijad, sedakorda seisneb võistlus eeskätt selles, kui palju suudab keegi õpitud oskusi demonstreerida, ise kahekordselt nähes. Kui olete väravate löömiseks liiga kutud, siis keerake mäng pea peale ja võistelge selles, kes suudab kõige viletsamalt mängida. Said punase kaardi? Tee põhi peale. Omavärav? Mängi järgmised kümme minutit ühe käega.

Towerfall

Lihtne, kuid samas haarav mäng, kus sisuliselt tuleb tappa kõik enne seda, kui nemad sind tapavad. Selle mängu jaoks on erinevaid variatsioone ja taktikaid, aga Towerfalli saab täitsa lõbusasti harrastada ka nii, et kõik lasevad juhuslikes suundades nooli ja karjuvad üksteise peale.

Super Mario Bros. Wii

Enamik inimesi suudab seda une pealt mängida: liigu paremale, hüppa ja hüppa. Mis siin ometi valesti saaks minna? Noh, tegelikult päris palju, aga see teebki asja lõbusaks.

Keep Talking and Nobody Explodes

Pange oma joobnud intellekt proovile. Kaks väljakutset. Ühes tuleb pomm kindla aja jooksul kahjutuks teha ja teine seisneb selles, kuidas tõlgendada täiesti segaseid juhiseid nii, et neist saaks aru inimene, kes püüab tagada, et kõik surma ei saaks.

Spaceteam

Mängitakse telefonis, esmalt tuleks kõigil see alla laadida. Sisaldab palju segaste juhiste karjumist ja nõuab tiimitööd. Ja veelkord palju karjumist. Vabanda oma naabrite ees.

Rocket League

Kui FIFA tundub alkoholist läbiimbunud ajule liiga raske, siis proovi näiteks seda mängu – see on jalka, aga autodega. Palju vähem keerukaid näpuharjutusi, sest põhitaktikaks on sõita pallile otsa umbes sellisest suunast, et see liiguks värava poole.

Call of Duty: Black Ops III