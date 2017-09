Et mitte otsest reklaami teha, ei hakka me välja tooma, kust North Face’i allkirjeldatud spordijopet osta saab. Aga kui tootja enda ja Men’s Healthi kirjeldusi uskuda, siis on selle Ventrix-jopi valmistamistehnoloogia päris intrigeeriv ja kasutajasõbralik.

Kui tahad ka sügisel ja talvel õues treenida, siis võib sobiva trenniriietuse leidmine olla päris keerukas. Kui lähed staadionile jooksma T-särgi väel, siis külmuvad su jäsemed kringliks. Samal ajal ei taha aga sa ka seda, et paks jope sinust liikuva higimulli teeb. North Face’il võib olla sinu jaoks lahendus.

Veekindel Ventrix-jope on loodud sellisena, et see ei lase sul õues treenides külma saada, aga samas ei tohiks sul seda kandes ka liiga kuum hakata – mis muidu üsna kindlasti juhtub siis, kui sa oled kubujussina sisse mässitud. Sel jopel on käsivarte all eriline mulgustus, mille augud püsivad trennis pausi tehes ehk seisma jäädes kinni. Aga kui sa liigud, siis augud avanevad ja aitavad su kehal jahedamana püsida. Firma ise nimetab vastavat tehnoloogiat dünaamiliseks õhutuseks.

Jope maksab 220-240 euro tingis ja seda on saadaval 11 erinevas värvitoonis ning sealjuures ka meie kliimas hädavajaliku kapuutsiga.