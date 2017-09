Oled võib-olla mõelnud, et sa oleksid palju õnnelikum tolle kuti nahas, kes sõidab mööda tänavat autoga, mis maksab rohkem kui mõne mehe maja. Aga tuleb välja, et mis puutub õnne näitajatesse, siis ei ole raha isegi edetabeli viie olulisima seas, märgib Men’s Health.

Vastava uuringu viisid läbi ettevõte Oxford Economics ja Suurbritannia sotsiaaluuringute keskus. 8250 erineva taustaga inimesel paluti täita 60 küsimusega küsimustik, määratlemaks, mida tähendab „hästi elamine“. Küsimused katsid kõiki valdkondi, teiste seas une kvaliteet, rahaasjad, suhted sõprade ja perega.

Tulemuseks oli Sainsbury hästi elamise indeks ja tipptegurite – mis iseloomustasid kõige õnnelikumat 20% inimestest – nimekiri. Suurimat mõju avaldasid õnnelike inimeste heaolule järgnevad viis tegurit: une kvaliteet, seksuaalelu, tööalane turvatunne, lähisugulaste tervis ja lobisemine naabritega.

Pole üllatus, et halb uni mõjutab ka meie tervist. Aga, et raha kuidagi õnnelikuks ei tee, oli mõnevõrra segadusttekitav tulemus. Tegelikult selgus uurijate teatel, et hea une ja rahuldava seksuaaleluga inimestel olid kõrgemad „hästi elamise“ skoorid kui kõrge sissetulekuga inimestel. Ka selgus, et 50% sissetuleku kasvul oli „hästi elamise“ skoorile vaid pisike mõju.

Mis aga ei tähenda, et me peaks nüüd kõik töölt ära tulema, et päevad läbi magada ja seksida. Sest töötus, kehalise ja vaimse tervise probleemid ning tugeva tugivõrgustiku puudumine omakorda olid uuringu kohaselt faktorid, mis ei lase inimesel õnnelik olla. Ehk: kui sissetulek ka õnneks nii tähtis pole, siis kindlus töökoha suhtes on seda kindlasti.