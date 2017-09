Proterra teatas, et üks nende Catalyst E2 Max bussidest on sooritanud uue maailmarekordi ning on nüüd üheainsa laadimisega pikima vahemaa läbinud elektrisõiduk.

Ars Technica teatel läbis kopsaka 660-kilovatt-tunnise (sama maht, mis 11 Chevy Boltil kokku) akupangaga buss USAs Indiana osariigis 1772,2 kilomeetrit ehk 1101,2 miili. See on muljetavaldav tulemus, kui arvestada, et eelmise rekordi (1631,5 km) tegi kerge eksperimentaalne üheistmeline Saksa Schluckspecht E.

1772 km on märksa rohkem kui üks keskmine buss päevas läbib. Nii võib Proterra rekord mõjutada seni kõhklevaid transpordiettevõtjaid tulevikus sisepõlemismootorite asemel elektrisõidukeid eelistama.

Muidugi on oluline tegur ka akude laadimine. Proterra on aga loonud bussidele spetsiaalse laadimissüsteemi, mis kõrgepinge abil laeb akupanga uuesti täis umbes tunniga.