... ja mittealkohoolsed joogid, nagu näiteks koola, seda ei tee? Nii on küsitud Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

„Lõhn püsib niikaua, kuni sa oled joobes, sest see ei tule mitte napsujääkidest su süljes, vaid see on vere enda lõhn,“ selgitab Pegajace.

„Kui sa manustad alkohoolset jooki, siis imendub etanool (see aine, mis teeb sind purju) su vereringesse. Etanool on lenduv aine (see aurustub kergesti), nii et kui alkoholine veri su kopse läbib, siis osa alkoholist aurustub sellesse õhku, mida sa välja hingad. Tänu sellele saab alkomeetri abil mõõta su hingeõhu alkoholisisaldust.“

Muzzy637 on lisanud, et erinevalt etanoolist kokakoola lihtsalt seeditakse ära. Mõneks hetkeks säilib suus koola lõhn, aga seda ei paisata kopsude kaudu õhku.