Kes on mu eelmisi kirjutisi tähelepanelikult lugenud, on aru saanud et lisaks sellele et mu teadmised masinate osas on pigem praktilist laadi, on mul ka rida kriteeriume, mis tavapärase autosõltlase vaatevälja ei mahu.

Mida on vaja üheks edukaks bändituuriks? Lahedat seltskonda ja seda hoidvat ja toetavat keskkonda. Ümber öeldes: vaja on bändibussi, kuhu mahutada ansambel Köömes, et teha üks korralik keika. Bändibussi rollis on seekord Opel Vivaro ja sihtkohaks Jõgevatreff. Loo autor on produtsent ja muusik Kaspar Kaljas.

Bändibuss on pillimehe kodu

Ma räägin teile algatuseks, milline on tõeline bändibuss ning miks pillimees seda vajab samavõrd kui õhku ja vett ja publikut. Bändibuss on pillimehe teine kodu. Koht, kus ta tunneb end omas elemendis, turvaliselt, segamatult.

Traditsiooniliselt on bändibuss päevinäinud, viieliitrise mootoriga „ameeriklane”, millel on tumedad klaasid ja urisev hääl, milles istud nagu vanas sohvas, kus on ruumi kõigi jaoks, kus saab mõnusalt kasta keelt ja kuulata muusikat nii, et võimas stereo möödujatel püksid jalast põrutab.

See niinimetatud sohva on tihtipeale mitmeid kordi janusem kui kõik pillimehed kokku, nõnda on kõvemad poisid keevitanud masinale külge gaasiseadme, mis aga ei vaigista lõplikult ristmikul foori taga seistes paagist kostvat lurinat – aga see käib asja juurde.

„Ameeriklastel” on iseloom, mis väljendub pidevatelt esile tõusvates vigades. Kord jupsib elektroonika, siis on käigukastis kotermann või viskab vedru välja sohva – kõike võib olla, ja seegi on osa elust.

Buss on osa fiilingust, mis kerkib keikale sõites ning hetkel, kui pead sellest maha astuma, on sul sees juba suurem tunne ning niru backstage ei panegi sind korraldaja peale röökima, sest sa tead – see kõik siin on vaid virvendus, tegelik elu on bändibussis.

Oma väikeses unelmas usuvad pillimehed, et küütlevasse masinasse istudes saavad neist imeväel veel kolm korda lahedamad bändimehed. Iseendale meeldimise kõrval loodavad nad paremini silma jääda ka kiljuvatele gruupidele.

Mis on üks pillimees ilma neiuta, kellele laulda ja mängida? See on peaaegu sama, mis pillimees ilma bändibussita. Küütlev sõiduk mõjub me unistusis magnetina kaunitele tütarlastele, kes vajavad küüti kaugele, kaugele. Ja kui veel ei vajagi, siis nähes meie imelist punti möödumas, tekib neis see tunne ja teadmine kohemaid.

Nõnda sünnib tõeline Bändibuss imetabase ansambli ja rõõmsate saatjannade sümbioosis ning väikesed unistused saavad tõeks. Pole sugugi välistatud, et Opel Vivaro suudab selle sümbioosi nipsust tekitada ning klišee vanast Ameerika kosust kaob me peadest igaveseks. Sõidame!

Ja palun, siin teile ratastel kontor!

Kui esindusest Opel Vivaro võtan, jääb mulle silma suur tutvustav slõugan „Ratasel kontor”. Hetke olen nõutu, sest Köömes ja kontor kõlab natuke ootamatu kombona. Nagu kukekomm ja sült või „Valged roosid” ja Rihanna.

Nõutus kasvab, kui bussi sisse vaatan: see on seest päris ruumikas ja istmed tõepoolest säärased nagu kontoris. Isegi paigutus meenutab panga ootesaali. Vivaro on sobilik kiireks transfeeriks, kuid tõenäoliselt mitte nii hea lahendus seltskonnale, kelle eesmärk on bussis kõik töömõtted unustada ja lihtsalt elust rõõmu tunda.

Tõusen siiski julgelt rooli, olles otsustanud mõtte seekord nii bändile kui kaunimatele neidudele maha müüa. Siit me tuleme, armas Eestimaa!