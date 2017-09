Tootjainfo: „Parajalt kange hele õlu, maitselt tsitruseline & aroomilt humalane. Hiiu seltsid on üks paras tükk hiidlase hingest. Tervitame sõpru suvehiidlasi!“

Väike madal pudel, sildil retrofoto mererannast. Valge hõre vaht täidab kolmandiku klaasist, kuid kaob ruttu. Õlle värvus - kirkalt kuldne. Aroom on leebelt linnaseline, meenutades täistera sepikut.

Esmamekk on keskmise kehaga ja mõrkjas-magusakas. Keskmaitse on magusakas-hapukas, hea laagerõlle standardi kohane. Lõppmaitses tuleb esile asjakohast mõrkjat humalat. Järelmekk on taas magusakam, kuid üldmulje jääb siiski karge ja kosutav.