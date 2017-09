Su semu käitub sellisel viisil, mis on tema tüdruku jaoks väga haavav. Kui sa ta välja aitad, siis aitad sa tal ühtlasi naisele haiget teha ja ilmselgelt tundub see vale. Kuula oma sisetunnet ja käitu nii, nagu tundub õige, ükskõik kas sa väldid sekkumist või räägid tema tüdrukule ära. Mõlematpidi jää oma väärtuste juurde. Ühtlasi: mis siis, kui sa ei ütle midagi, aga sinu tüdruk saab teada, et sa olid kogu aeg asjast teadlik? Kas ta ei saa sinu peale tigedaks?

Juhtud nägema oma pikaajalist sõpra koos naisega, kes ei ole tema tüdruksõber ega elukaaslane. Sõber palub sul vaikida. Olukord võib osutuda sinu jaoks päris keerukaks ja piinlikuks – eriti, kui teie naised on samuti sõbrad. Tunned, et sind rebitakse kaheks: soovid jääda sõbra jaoks usaldusväärseks, ent samas näitab moraalikompass hoopis teise suunda. Men’s Fitness küsis erinevatelt ekspertidelt, kuidas peaks mees sellises olukorras käituma.

Sul pole kohustust sõbra pärast saladusi hoida. Ütle talle, et see on sinu jaoks ebamugav – nii sellepärast, et ta petab kui sellepärast, et sul ja sinu partneril pole teineteise ees saladusi. Ütle talle, et kõige kindlam on olla aus ja julgusta teda naisele üles tunnistama. Siis meenuta sõbrale, et asjad kipuvad „välja lipsama“ ja et kuigi sina ei lähe otse tema tüdruku juurde uudist välja paiskama, pole sa vastutav selle eest, kui keegi teine läheb.

Tammy Nelson, psühhoterapeut/seksuaalterapeut:

Ütle, et sina selle infoga kuskile ei lähe – see tõesti pole sinu saladus, mida välja rääkida –, aga tee talle selgeks, et kui tema või su enda tüdruk sind nurka surub, siis ei hakka sa kellelegi näkku valetades omaenda ausameelsust ohverdama.

Jena Friedman, kirjanik ja koomik: