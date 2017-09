Saage tuttavaks teraspordiga, karmi võistlusspordialaga, mis paneb proovile inimeste lõikamisoskused, tutvustab FHM.

Meestele meeldib omavahel kõikvõimalikes asjades võistelda. Mõtleme kasvõi bowlingu, piljardi ja noolemängu peale. Nii ei olegi mingi ime, et juba mõnd aega on peetud võistlust nimega Blade Sports International ehk rahvusvaheline teraspordivõistlus. Tegu on alaga, kus inimesed panevad end üksteise vastu proovile, lõikudes ja hakkides noaga läbi erinevate juhuslike esemete.

Väidetavalt on teraspordiorganisatsiooni ja –võistluse ideeks harida inimesi noa kasutamise ohutuse teemal. Ja võistlejaid – keda nimetatakse Lõikajateks – palgatavat firmadesse tööle, et nad testiksid ja promoksid erinevaid nugasid ning demonstreeriksid oma meisterlikku täpsust terariistaga töötamisel.