Bläck Rokit tegi peedist pesumasinale trumli, aga kui pesumasin on katki ehk „peetis“, siis saab selle trumlist midagi muud teha. Näiteks põrandalambi.

Allolevast videost näeme, et „jah, ei ole tõesti asju, millega ei tuleks toime“ mõni mees, kel osavad käed, terake nutti ja head tööriistad. Et katkise pesumasina trumlist lampi meisterdada, tuleb omajagu vaeva näha. Üleliia lihtne pole ei lambile puidust kolmjala meisterdamine ega ka trumli katlakivist puhastamine happe abil. Aga osav mees saab sellega hakkama ja tulemus on päris kena.