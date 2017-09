Kui auto esimesest võtmepöördest käima ei lähe, siis hakkad muretsema ja pöördud esimesel võimalusel remonditöökotta. Aga niiduki käivitusnööri võid kiskuda minutite kaupa ja ise mõelda „ah, see on tavaline asi“. Tegelikult ei pea see sugugi nii olema ja sul endal on mugavam kui su niiduk nagu autogi kergesti käivitub.

Veel üks niitmine või kaks – ja juba läbi kollaste lehtede – ning saabubki aeg muruniiduk talvekorterisse panna. Kulub ära meenutada, kuidas seda võimalikult niidukisõbralikult teha – ja kuidas üldse peaks mootorterariista eest hoolitsema, et see tänapäevase mehe pea ainus välitööriist võimalikult kaua kestaks. Vastavaid nippe aitas meelde tuletada Art of Manliness .

Ükskõik mis hooldust sa muruniidukile ka ei teeks, võta kõigepealt süüteküünlalt piip maha. Moodne niiduk ei peaks küll ise käima minema, aga parem karta kui kahetseda. Eriti kui su käsi on pöörleva lõiketera juures, mille küljes mitmehobujõuline mootor.

Süüteküünla piip (VIDA PRESS)

Puhasta korpus

Pärast iga niitmist tuleks korpus alt korralikult ära puhastada. Muidu hakkab märg murusodi korpust söövitama ja see ei kesta kaua. Niiduk soovitatakse puhastamiseks kallutada üles ja fikseerida juhtraua poole. Kui sa aga kindlasti tahad selle puhastamiseks lihtsalt külili keerata, siis tee seda nii, et õhufiltri korpus jääb ülespoole – nii ei voola filtrisse selle tööd takistavat õli ega bensiini.

Lõiketera kontroll, korpuse puhastamine. (VIDA PRESS)

Puhasta/vaheta filtrit

Must õhufilter ei lase kütusel efektiivselt põleda ja mootor saab suuremat koormust, mis selle eluiga vähendab. Paberist filter tuleks kord aastas (nt niidukit talvekorterisse pannes) välja vahetada, poroloonfilter aga kord või kaks aastas ära pesta.

Paberist õhufilter (VIDA PRESS)

Kontrolli õlitaset

Üks-kaks korda hooaja jooksul tuleks õlitaset kontrollida ja vajadusel õli lisada. Keera õlikork (tavaliselt kollane) lahti ja tõmba mõõtevarras välja. Puhasta varras, suru tagasi ja kontrolli, kas õlitase jääb lubatud vahemikku (LOW või ADDi ja FULLi vahel). Ühtlasi veendu, ega õli väga must pole. Puhas õli on kuldpruuni värvi. Kui õli on must, siis tuleks see välja vahetada.

Õlitaseme kontroll (VIDA PRESS)

Vaheta õli

Vana õli väljalaskekorgi asukohta on kõige lihtsam tuvastada kasutusjuhendi abil. Enamasti on see niiduki korpuse all tera juures. Mõnikord aga ülal õlivarda juures. Vana õli on soovitav välja lasta soojana ehk pärast seda, kui niiduk on mõnd aega töötanud. Muidugi tasub olla ettevaatlik, et mitte kõrvetada saada. Keera kork lahti ja lase õlil mõnda vanasse anumasse, näiteks lõhkilõigatud küljega õlikanistrisse nõrguda. Pärast keera kork kinni ja vala uus õli sisse.

Muruniiduki talvekorterisse panek

1. Tühjenda bensiinipaak. Talve jooksul võib vana bensiin vaiguks muutuda ja süsteemi ummistada. Paagi tühjendamiseks on kaks viisi: kas lasta mootoril unnata, kuni kütus otsas, või paak tühjaks imeda. Kui süstla või vooli abil kütus kätte saadud, siis pane niiduk veel korraks käima ja lase väljasuremiseni töötada – nii saad teha lõpu ka vanale kütusele karburaatoris ja torudes.

2. Keera küünal välja ja puhasta ära.

Küünla eemaldamine (VIDA PRESS)

3. Eemalda lõiketera ja terita ära või lase töökojas teritada.

4. Vaheta õli, nagu ülal juhendatud.