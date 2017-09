Järgmisel kuul võtab Hiina näitleja ja telenägu Ryan Zhu ette eksperimendi, milles elab kuu aega Helsingi lennujaamas.

Helsingi lennujaama on nimetatud üheks maailma parimaks. 10. oktoobril algav eksperiment #LIFEINHEL on ühtlasi ka kampaania, millega soovitakse tõestada, et lennujaam kuulub tõesti lennujaamade koorekihti.

Lennujaama operaatori Finavia turunduse ja kommunikatsiooni asepresident Katja Sibergi sõnul on lennujaam Hiinast tulevate turistide teenindamisel esirinnas.