74-aastasel USAs Michigani osariigis elaval Ron Dauzetil on oma kodukrundil enam kui 200 autost koosnev kollektsioon: vanadest bemaritest ja mersudest Porschedeni välja. Aga Roni koduvalla Northfieldi valitsus näeb seda kui illegaalset prügimäge ja sunnib meest iga kuu vähemalt 20 autot maha müüma.

Jalopniku teatel on Roni kodu ümbritsev krunt täis valdavalt Euroopa päritolu klassikalisi autosid ja juunikuus oli tal neid seal korraga 218. Vanahärra on kogunud autosid alates 21. eluaastast, aga nüüd on autoentusiast sunnitud neid Craigslisti kaudu ükshaaval maha müüma.

Miks see nii hädavajalik on, seda mees enda sõnul päris täpselt ei teagi. Küll aga on tema sõnul Nortfieldi omavalitsus teatanud, et ta peab igal kuul oma kinnistult likvideerima 20 masinat. Roni teatel on see ühe mehe jaoks sisuliselt võimatu ülesanne, aga vastava „kvoodi“ täitmiseks ja ametnike rahuldamiseks teeb ta siiski seitse päeva nädalas kõvasti tööd.