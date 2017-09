BMW on andnud mõned aastad tagasi välja reklaamvideo, kus M4 kupee kihutab ja võtab pööraseid üliohtlikke kurve „ülimal võidusõidurajal“ – lennukikandjal.

Et kohati on bemar vägagi hiigellaeva ääre peal, autod on kallid ning võidusõitjad veelgi enam, siis on mõistagi raske uskuda, et see video on ehe. Aga vastasel juhul on tegu väga osava montaažiga, sest vaataja tunneb ehedat kõhedust.