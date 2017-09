Saksamaa parlament otsustas korvettide rahastamise mullu oktoobris, et täita oma kohustusi NATO ees. Nimelt soovib NATO, et Saksamaa panustaks nelja korvetiga NATO rannakaitseoperatsioonides. Tellitud viis korvetti valmivad 2025. aastaks.

Braunschweig-korvett on 89,12 meetrit pikk ja laeva veeväljasurve on 1840 tonni. Laeva maksimaalne kiirus on 26 sõlme ja laevad on varustatud ühe Oto Melara 75 mm automaatkahuriga ja kahe Mauser BK-27 (27 mm) revolverkahuriga. Laeval on ka miiniveeskamisvõime.