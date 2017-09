Kahjuks räägime idufirmast täna minevikuvormis: hiinlased ostsid Aptera ära, lõid selle kaheks ning Zaptera, mis pidi jätkama kolmerattalise elektriauto tootmise ettevalmistamisega, pole tänaseni ühegi tootega välja tulnud. Tõsi, lootust on, sest korra aastas annab keegi ikka optimistlikult vihje, et kolmerattaline elektriauto pole sugugi surnud.

Üks rokkivama välimusega kolmerattalisi särtsukaid pärineb aastast 2009, kui Aptera Motors tuli välja nuditud lennukit meenutava 2e eelseeriamudeliga. Projekti algatajaks oli Steve Fambro, mees, kes tõsimeeli uskus, et kolm on parem kui neli.

Kolmerattalist elektriautot on püütud ennegi leiutada, aga teadaolevalt ei ole kunagi varem asja kallal olnud eestlased. Elektriline kolmerattaline ideeauto NOBE, mis näeb tõeliselt lahe välja ning millel on uudne laadimislahendus, võiks ju tõeks saada! Saime põgusalt jutule ka prototüüpi ehitava inseneriga.

Kolmerattaliste elektriautode üheks võtmesõnaks on retro. Kes iganes „kolmekat” on disaininud, välja on see kukkunud alati retro. Kuna vanad ajad ja tõelised autod hakkavad jälle moodi tulema – mõelgem kasvõi Jaguari E-type Zero hiljutisele etteastele – siis pole ka Eesti oma NOBE midagi muud kui kummardus autotööstuse kuldaegadele.

Tolmuimeja Tšaika või Kabinenroller? Vahet pole!

NOBE välimus meenutab veidra mikroauto, viiekümnendate Moskvitši ja Tšaika tolmuimeja segu, paras silmalõks sellele, kelle jaoks disain midagi tähendab.

Jalopniku ajakirjanik Jason Torchinsky kirjeldab NOBE välimust nii: „NOBE kasutab selgelt hiliste 50. ja varaste 60. aastate Euroopa autodisaini keelt. Esiots meenutab kangesti Alfa Romeo Giulietta’t, kolmnurkse iluvõrega keskel.

Tagaaknad ja kasvuhoone profiil justkui meenutavad mulle Studebaker Avanti’t, ja ülaltvaate saba-lohistav kolme ratta disain ja pisara kuju koos lahtise katusega meenutavad mulle pisut Messerschmitt Kabinenroller’it. Siin on mitmeid disainiviiteid, kuid need töötavad koos ühtse tervikuna.“

Meie toimetuse kaasautor Margus Värton aga tõdeb omavahelises vestluses, et NOBE näeb väga kena välja, temale meenutab see kolmerattaline Alfa Giuletta SZ-d ning 60ndate Zagato disaini üldisemalt. Tundub, et ühes on vaatajad veendunud – NOBE on snitti võtnud Itaalia autodisaini pärlitelt. Kes iganes mida iganes selles autos näeb – see välimus töötab. Lummavalt. Nunnult.